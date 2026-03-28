El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando a medida que avanza la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera que la temperatura llegue a su punto máximo, alcanzando los 18 grados, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 51% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para los residentes y visitantes de la zona.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima favorable permitirá disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural que ofrece la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Soutomaior disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas, antes de alcanzar un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este clima primaveral será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable y propicia para disfrutar de la naturaleza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.