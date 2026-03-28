El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Oia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana, antes de estabilizarse en 8 grados entre las 03:00 y las 07:00 horas.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 20 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 33% y el 64%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad constante que variará entre 12 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde, con velocidades de hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas o simplemente pasear por la hermosa costa de Oia.

El orto se producirá a las 07:25 horas y el ocaso a las 19:56 horas, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, Oia se convierte en un destino perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en la playa. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados promete un día espléndido para todos los residentes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.