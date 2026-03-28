El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados a lo largo del día. En la madrugada, se espera que la temperatura mínima alcance los 8 grados, mientras que durante la tarde, se prevé un máximo de 22 grados. Este rango térmico sugiere un día fresco por la mañana, ideal para actividades al aire libre, que se tornará más cálido conforme avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas pueden ser fuertes.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 07:24, y el ocaso se producirá a las 19:56, lo que proporciona un amplio margen de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, O Rosal disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.