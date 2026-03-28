El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que se prolongará a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, se registrará una humedad del 67%, que irá disminuyendo a medida que avance el día, alcanzando un 39% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación de calor sea más agradable durante la tarde, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 7 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 44 km/h en la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones en O Porriño, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que planean salir a pasear o realizar deportes al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Porriño para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.