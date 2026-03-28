El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 10-11 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la brisa del noreste se hará presente, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para quienes planean disfrutar de actividades en la playa o paseos por la costa.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Es recomendable que quienes se encuentren en zonas expuestas tomen precauciones ante estas rachas, aunque en general, el viento aportará una frescura agradable al ambiente.

El orto se producirá a las 07:24 horas y el ocaso será a las 19:57 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar durante el día. En resumen, O Grove disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar de las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , comenzando con un fresco de 10 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.