El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Nigrán se presentará bajo un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 8 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 20 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a la medianoche y descendiendo a un 41% hacia las 15:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas. A partir de las 16:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 53% hacia el final de la jornada.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 8 km/h, aumentando a 14 km/h a las 00:00. Las rachas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 51 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más altas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, ya que el tiempo será propicio para disfrutar del entorno sin la preocupación de la lluvia.
El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 19:56, lo que proporcionará un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Nigrán vivirá un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Este estado despejado se mantendrá constante durante todo el día, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre.
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
- El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
- El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar