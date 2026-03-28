El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 10 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% por la mañana y bajará hasta un 40% en las horas centrales del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que la velocidad del viento alcance hasta 44 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, a pesar del aumento en el mercurio.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias en ninguna de las horas del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:55, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre en Mos.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que se prolongará a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.