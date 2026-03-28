El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 51 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que tienen planes de disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final de la jornada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:56. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Moraña en todo su esplendor.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Moraña, con un tiempo soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para actividades recreativas y de esparcimiento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Barro se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16°C en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con un leve descenso hacia la noche, cuando se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 10 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.