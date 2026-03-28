El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando los 7 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 14 grados a las 11:00 y llegarán a un máximo de 20 grados a las 15:00. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 68% y bajará hasta un 37% en las horas más cálidas del día, lo que generará una sensación de confort.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

La puesta de sol está programada para las 19:55, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 23:00. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Mondariz.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 5 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia las 15:00 horas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ponteareas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un fresco 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 5 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a partir de las 14:00, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 16:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.