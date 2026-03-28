El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 03:00 y las 07:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta los 19 grados a las 14:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 63% y el 72%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad variable a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a 15 km/h a la 01:00. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar a los 54 km/h entre las 15:00 y las 16:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Moaña podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural que rodea la localidad.

A medida que se acerca la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados a las 20:00 y cerrando el día en torno a los 11 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 19:56, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear por la costa o disfrutar de un picnic en el parque.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 9 grados a las 4 y 5 de la mañana, mientras que el pico máximo se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, con 19 grados.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.