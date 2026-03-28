El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente. A las 10:00 horas, se prevé que la temperatura alcance los 12 grados, subiendo a 14 grados hacia el mediodía. Durante la tarde, se espera un pico de 17 grados a las 13:00 horas, lo que hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, hace que sea un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se anticipan lluvias ni cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente estable y agradable. La salida del sol se producirá a las 07:24 horas y se pondrá a las 19:56 horas, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Meis hoy será ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.