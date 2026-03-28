El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, en Meaño se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , comenzando con un fresco de 10 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 50% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica se mantendrá agradable durante la mayor parte del día. La combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que sea un día propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 39 km/h, aumentando a medida que avanza la mañana y alcanzando picos de 58 km/h en la tarde. Esta brisa fresca puede ser un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas, especialmente en la tarde cuando el viento sea más fuerte.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:24, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso ocurrirá a las 19:56, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para planificar actividades familiares o encuentros con amigos, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, el día de hoy en Meaño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un buen momento para pasear por la playa o realizar deportes acuáticos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.