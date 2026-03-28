El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 09:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 19 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 60% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, aumentando a 40 km/h hacia las 09:00 horas y alcanzando su punto máximo de 59 km/h a las 14:00 horas. Esta intensidad del viento podría ser notable, especialmente en áreas expuestas, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

El orto se producirá a las 07:24 horas y el ocaso a las 19:56 horas, brindando un día con una duración de luz solar considerable. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, Marín disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento en ciertas horas del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Poio se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados a las 14:00 horas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.