El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 13°C en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -2°C. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 12°C en la tarde. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Por lo tanto, se aconseja tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, aunque es poco probable que se materialicen.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Con el orto a las 07:21 y el ocaso a las 19:54, los habitantes de Lalín podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda disfrutar del día al aire libre, aprovechando las condiciones favorables y la ausencia de precipitaciones.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se espera que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente más cálido.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.