El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Illa de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de marzo de 2026, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. Este incremento en el calor será más notable entre las 13:00 y las 15:00 horas, cuando se registren las temperaturas más altas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 49% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de la isla se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, dado que la radiación solar será intensa.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 36 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 59 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en el mar o en la playa.
En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en A Illa de Arousa. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, los residentes y turistas podrán aprovechar al máximo lo que promete ser un día espléndido.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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