El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 33% hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 51% a las 22:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 51 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:25 horas y el ocaso a las 19:56 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, A Guarda experimentará un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.