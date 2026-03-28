El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Este estado despejado se mantendrá constante durante todo el día, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio fresco con valores alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 19 grados hasta el final de la jornada. Este rango térmico sugiere un día agradable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 41% en las horas centrales del día. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h entre las 15:00 y las 16:00 horas. Aunque estas ráfagas pueden ser notables, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar las actividades diarias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Gondomar se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Gondomar será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Nigrán se presentará bajo un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 8 grados entre las 04:00 y las 05:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 20 grados.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Tui se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y paseos por la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.