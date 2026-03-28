El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que se espera que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente más cálido.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y poco nubosos en las horas centrales. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 a 14 grados durante la tarde, lo que permitirá a los habitantes de Forcarei disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevén algunas nubes a partir de la tarde, especialmente hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 29 km/h. Estas ráfagas podrían ser más intensas durante las horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. La sensación térmica se mantendrá entre 0 y 14 grados a lo largo del día, por lo que se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ningún momento del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el predominio de cielos despejados contribuirán a un ambiente agradable y propicio para disfrutar de la primavera.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente soleado con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables para actividades recreativas. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen este día primaveral, manteniendo siempre en cuenta la posibilidad de ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender gradualmente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados, que se mantendrá en torno a los 7 grados hasta las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas y continúe subiendo, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 7 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.