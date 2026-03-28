El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender gradualmente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados, que se mantendrá en torno a los 7 grados hasta las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas y continúe subiendo, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, comenzando en un 79% y descendiendo a lo largo del día, llegando a un 70% a las 10:00 horas y estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 11:00 y las 14:00 horas, alcanzando hasta 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en consecuencia.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:55 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 8 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará una agradable brisa primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.