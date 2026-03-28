El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con un leve descenso hacia la noche, cuando se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 10 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 30 y 51 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00, cuando se espera que el viento sople a 49 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente si se planea salir.

No se prevén precipitaciones en Cuntis durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 19:56, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el viento podría sentirse más fresco. Sin embargo, la noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Cuntis se perfila como perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16°C en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender gradualmente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 8 grados, que se mantendrá en torno a los 7 grados hasta las 07:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas y continúe subiendo, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.