El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con valores que oscilarán entre los 9 y los 17 grados. La tarde será especialmente cálida, alcanzando los 16 grados a las 15:00 horas, y descendiendo gradualmente hacia la noche. La temperatura mínima se registrará en torno a los 11 grados durante la última parte del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 72% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 49% hacia las 19:00 horas. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avance el día, lo que es típico en jornadas soleadas. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre 20 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 57 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día completamente seco y soleado. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se producirá a las 19:56 horas, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, hoy en Catoira se disfrutará de un tiempo ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16°C en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, y se espera que esta tendencia continúe a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados , aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en las horas centrales de la jornada. Este ascenso térmico permitirá que la sensación de calor sea agradable, especialmente para aquellos que planean salir a pasear o realizar deporte.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero se espera que se mantengan estables en torno a los 8 grados hasta las 07:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.