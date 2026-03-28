El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, A Cañiza disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, comenzando en 8 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 5 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 16 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% a medianoche y disminuyendo a un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura aumente y la humedad disminuya. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 10 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 61 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para aquellos que desean aprovechar el día al máximo.

En resumen, A Cañiza se prepara para un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre con amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ponteareas disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un fresco 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 5 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 20 grados a partir de las 14:00, manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 16:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.