El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 9 grados a las 4 y 5 de la mañana, mientras que el pico máximo se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, con 19 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se tornará más agradable a medida que avance la jornada, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 14 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Cangas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. El ocaso se producirá a las 19:56, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre en Cangas, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados a las 13:00 horas.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 03:00 y las 07:00.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados hacia las 04:00 y 05:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.