El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 10 grados. A medida que avance el día, se prevé un ligero ascenso, alcanzando los 12 grados a media mañana y llegando a un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

El viento, que soplará desde el noreste, tendrá una velocidad que variará a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 36 km/h, aumentando a 43 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento fresco puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 07:24 horas y el ocaso a las 19:56 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Cambados y sus alrededores.

En resumen, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de las actividades al aire libre en Cambados, con un tiempo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz y el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , y se espera que durante la mañana se mantenga en torno a los 10-11 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 10 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.