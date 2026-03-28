El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16°C en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y confortable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 48% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, haciendo que la tarde sea más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Caldas de Reis.

La salida del sol está programada para las 07:23, lo que permitirá a los madrugadores aprovechar la luz del día desde temprano. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 19:56, brindando una larga jornada de luz natural. Este es un momento perfecto para disfrutar de la belleza del atardecer en la localidad, que promete ser espectacular dado el cielo despejado.

En resumen, el tiempo de hoy en Caldas de Reis será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, será refrescante.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 28 de marzo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 8 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con un leve descenso hacia la noche, cuando se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 10 grados.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.