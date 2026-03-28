El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 48% por la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a un tiempo confortable, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 11 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 59 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que deseen disfrutar de actividades recreativas, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:56 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en la costa. La combinación de un cielo despejado y la caída del sol promete un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cangas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se espera que las temperaturas oscilen entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas, alcanzando los 9 grados a las 4 y 5 de la mañana, mientras que el pico máximo se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, con 19 grados.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas moderadas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 9 grados entre las 03:00 y las 07:00.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la costa gallega. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere que será un buen momento para pasear por la playa o realizar deportes acuáticos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.