El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Barro se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este factor es especialmente favorable para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:55, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, Barro disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Meis, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz solar ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 28 de marzo de 2026, Ribadumia disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 10 grados, pero irán aumentando gradualmente a medida que avance el día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.