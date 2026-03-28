El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 41% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, sin la incomodidad que a veces puede generar un alto porcentaje de humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, alcanzando picos de hasta 51 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso será a las 19:56, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Baiona se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque fuerte, será refrescante. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.