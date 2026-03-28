El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque valores más cálidos, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de As Neves se preparen para un descenso de las temperaturas al caer la tarde, cuando se espera que la temperatura baje nuevamente a los 14°C.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que avance la jornada, la combinación de sol y temperaturas más altas hará que el ambiente se sienta más cálido.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 25 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 53 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución, especialmente si se realizan actividades al aire libre.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
En resumen, As Neves disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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