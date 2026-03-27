El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 45% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las horas más tempranas, pero a medida que avance el día, el tiempo se tornará más cálido y confortable. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado hará que sea un día propicio para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:55 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del entorno natural de Vilanova de Arousa.

En resumen, el día de hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 27 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.