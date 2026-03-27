El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y disminuyendo gradualmente hasta un 37% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá en las primeras horas, especialmente con la brisa que se sentirá en la zona.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento en la temperatura. Este viento podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 20 grados hacia las 18:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:54, un momento perfecto para contemplar el atardecer en un ambiente tranquilo.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones meteorológicas que se prevén.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 6 y 9 grados , alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente agradable, dado que la sensación térmica será favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 27 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 6 y 9 grados , alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente agradable, dado que la sensación térmica será favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.