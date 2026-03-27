El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con valores que rondan el 76% a las 00:00 horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A media tarde, se espera que la humedad se sitúe en torno al 52%, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 21 km/h en la madrugada y 30 km/h durante la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Vila de Cruces podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:53 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje natural que rodea la localidad.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día primaveral, ya sea paseando por el campo, realizando deportes o simplemente disfrutando de la naturaleza.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de marzo de 2026, A Estrada se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 9:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 17 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Lalín se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 9:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 17 grados en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.