El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Vigo indica un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 9 grados a primera hora, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender rápidamente, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la ciudad.

El amanecer se producirá a las 07:25 y el ocaso será a las 19:55, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, hoy en Vigo se presenta como un día ideal para salir, disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 27 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante la mañana y la tarde. Desde las primeras horas del día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Moaña se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será buena, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.