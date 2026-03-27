El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Valga se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 44% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes de Valga pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para paseos y actividades familiares.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que la racha de viento alcance hasta 45 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A medida que el sol se eleva, se prevé que la visibilidad sea excelente, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso. El orto se producirá a las 07:25, y el ocaso está programado para las 19:54, lo que brinda a los habitantes de Valga casi 12 horas de luz solar. Esto es ideal para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del noreste añadirán un toque fresco al ambiente, pero en general, se anticipa un día perfecto para disfrutar de la primavera. Los residentes pueden aprovechar esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa jornada.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 27 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, llegando a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 27 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 9 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 21 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, llegando a los 20 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable y templado.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.