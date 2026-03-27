El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 60-75%. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 23 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. La humedad comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos, lo que contribuirá a una sensación de calidez agradable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 16 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 15:00 y las 18:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar si se planean actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta. Sin embargo, estas ráfagas no deberían ser un impedimento para disfrutar del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas centrales del día.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades. Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el horizonte. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Hoy, 27 de marzo de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá en su mayoría poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un ascenso gradual que llevará el termómetro hasta los 23 grados hacia la tarde.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 27 de marzo de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá en su mayoría poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, pero se espera un ascenso gradual que llevará el termómetro hasta los 23 grados hacia la tarde.

Hoy, 27 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.