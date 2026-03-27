El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Tomiño, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se sentirá más seco a medida que la temperatura suba, lo que puede resultar en una sensación de mayor confort.

En cuanto a la nubosidad, el cielo estará mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día lleven una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

El orto se producirá a las 07:25 y el ocaso a las 19:55, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, se anticipa un día mayormente soleado y cálido en Tomiño, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 60-75%. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , con una humedad relativa que rondará el 60-75%. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.