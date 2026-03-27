El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, las temperaturas han oscilado entre los 6 y 9 grados , alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente agradable, dado que la sensación térmica será favorecida por la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la falta de humedad excesiva permitirá disfrutar de un ambiente confortable. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se espera que afecte la sensación térmica de manera significativa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán entre 6 y 32 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes y podría ser un alivio ante el calor del día.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en la naturaleza. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Soutomaior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el cierre de un día que, sin duda, será recordado por su clima favorable y su ambiente propicio para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que Soutomaior tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.