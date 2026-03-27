El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 8 grados a las 9:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará en la tarde, alcanzando rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:53 horas. La visibilidad será óptima, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera para quienes deseen aprovechar la tranquilidad de la noche.

En resumen, Silleda disfrutará de un día primaveral, ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.