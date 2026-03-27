El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, lo que promete un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día primaveral. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas del día. Aunque el viento puede ser un poco fuerte en ciertos momentos, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de las actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir, especialmente en zonas costeras, tomen precauciones ante posibles ráfagas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de la playa o realizar excursiones en la naturaleza. La ausencia de precipitaciones también permitirá que los eventos programados al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:55 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que hará que la velada sea placentera.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.