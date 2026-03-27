El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 33% durante la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:54. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 9 grados , por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.