El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura y la humedad se equilibrarán, creando un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente durante las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que tienen planes de salir o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:54, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en el entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.