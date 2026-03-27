El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Ribadumia pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30-35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y al viento.

A medida que el día avance hacia la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:55, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. Con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo. Recuerde llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas y disfrutar de la belleza natural que ofrece esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.