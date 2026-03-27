El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera en Redondela un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Por la mañana, se prevén temperaturas frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 6 grados durante la madrugada. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% a primera hora y disminuyendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas debido a la humedad presente.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de la luz solar y de un ambiente agradable.
El orto se producirá a las 07:25, lo que permitirá que la luz del día se instale rápidamente, y el ocaso se espera para las 19:54, brindando una larga jornada de luz. En resumen, Redondela disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.
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