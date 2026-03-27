El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 40% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco por la mañana, se tornará más seco y cómodo a medida que el sol se eleve en el cielo. Sin embargo, por la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 53% hacia las 19:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte a una velocidad que variará entre 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones en toda la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse en los parques y plazas de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:25, brindando a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:54, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la primavera en Pontevedra, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.