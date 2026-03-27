El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, aunque a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a intervalos de sol y cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 23 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondarán los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 4 grados hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a recuperarse rápidamente. A las 12:00, se espera que la temperatura alcance los 16 grados, y para las 15:00, se prevé un máximo de 23 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% a las 00:00 y disminuyendo a un 34% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Ponteareas pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, con dirección predominante del noreste. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.