El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una humedad relativa del 57%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 20 horas, cuando se prevé que llegue a los 20 grados.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, predominantemente del noreste, contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 07:25, brindando una hermosa vista matutina. El ocaso, por su parte, se dará a las 19:54, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día primaveral, que promete ser uno de esos días memorables en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.