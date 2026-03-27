El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 8 grados, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente con la presencia de viento.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, aunque se espera que las ráfagas disminuyan ligeramente hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:55 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará fresca, con cielos despejados y una humedad que aumentará ligeramente, alcanzando un 69% hacia la medianoche.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado del norte. Es un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y las condiciones climáticas serán favorables para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.