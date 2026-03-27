El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con un ligero descenso a 8 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo a un 38% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

El viento soplará de manera suave, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa ligera de 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado. La salida del sol se producirá a las 07:25, y el ocaso se espera para las 19:54, lo que brinda una buena cantidad de horas de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.