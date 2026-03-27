El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 53% y se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día, fluctuando entre el 40% y el 67%. Esto indica que, aunque el tiempo será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas máximas de viento alcanzarán hasta 44 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avanza, la intensidad del viento se moderará, proporcionando un ambiente más tranquilo por la tarde.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas sean la característica predominante en la mañana, pero se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la tarde y la noche. Esto permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:55, ofreciendo una vista espectacular para aquellos que se encuentren en la costa.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado, es un momento perfecto para explorar la belleza natural de la región o simplemente relajarse en un entorno tranquilo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.