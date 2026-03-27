El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será agradable, podría haber momentos de mayor frescura en las primeras horas. A medida que avance la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h, predominando de dirección noreste. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 07:26, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:55, ofreciendo una larga jornada de luz natural. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en O Rosal.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.